外界關注反萊豬等4項公投能否如期在8月28日投票，中選會暫定7月2日開會審議。中廣董事長趙少康今天說，若公投拖下去就會愈接近明年地方選舉，有可能就乾脆一起投票，這對民進黨更不利，兩害相權取其輕下，民進黨不希望延後公投。

趙少康上午舉行線上記者會，談到公投投票恐延後，趙直言，從民調來看，「3個公投民進黨都輸、1個打平」，若如期舉行公投，在要求民眾不要群聚下，很多人就會因疫情而不敢到場投票。

趙少康說，據他了解，民進黨不希望延後公投投票，因為越拖就越接近明年地方選舉，有可能被說公投乾脆結合地方選舉投票，這對民進黨更不利，考量兩害相權取其輕，但民進黨也會面臨壓力，一方面要民眾避免群聚，另一方面卻開放公投。

如何評價國民黨監督力量，趙少康表示，他可以理解國民黨左右為難，疫情當前若太強烈反對，民進黨恐怕會說，不防疫還來鬧，但他覺得國民黨應持續提出主張，比如齊站出來替慈濟喊話，而不是在立院群組貼貼聲明就算了。

趙少康指出，就算民進黨不願聽國民黨的監督，也要接受民意考驗，在野黨就是要不斷抗爭，建議國民黨團結籌組「14縣市自保聯盟」，聯合起來就有力量，當其中一個縣市被中央打壓、厚薄彼此，14個縣市就聯合討公道，不相信民進黨敢輕視。