日盛上選基金經理人陳思銘25日表示，5月M1B及M2年增率各上揚至17.74％及9.21％，續為股市黃金交叉，其中M2年增率更衝至近22年新高，台灣整體資金面偏向寬鬆，目前市場資金相當充沛；因台灣製造出口業表現優異，半導體業大幅提升產量支援全球晶片短缺，標普台灣子公司中華信評上修台灣GDP成長至5.6％。時序即將進入第三季傳統的電子旺季，台灣資金面動能無虞，經濟基本面展望仍佳，有助台股延續高檔走勢。

陳思銘指出，FED於6月16日釋出可能提早升息的訊息，導致美股、台股出現拉回，然在FED主席鮑爾及多位FED官員仍持續釋出偏鴿派言論，緩和市場對提前緊縮的疑慮，激勵近日美股、台股出現反彈，6月24日拜登基建案達成協議，台股再創5月中旬反彈以來新高，目前月線、季線及半年線等中長期均線仍呈現多頭排列，外資期現貨略為同步作多，台股中多格局未變。

產業方面，陳思銘分析指出，焦點轉移到產業趨勢向上，兼具政策加持與題材面的電動車、蘋概、Server供應鏈等族群，蘋果新機即將推出，目前升級為5G手機的比例僅約佔全球現有iPhone用戶10％，換機潮的龐大商機將提振相關供應鏈拉貨力道；傳產方面，由於美國零售業庫存銷售比續創歷史新低，預期補庫存需求旺盛將推升貨載需求續強，貨櫃航運高運價現況將延續至第四季，運輸隨產業維持向上循環，仍可留意航運股表現。