慈濟基金會採購60萬劑由花蓮慈濟大學、台北慈濟醫院、中研院合作開發出新冠肺炎「IgM／IgG」雙抗體檢測試劑。（慈濟基金會提供／林良齊台北傳真）

我國疫情嚴峻，為協助各縣市及醫療院所有效且及時可檢驗的快篩試劑，慈濟基金會採購60萬劑由花蓮慈濟大學、台北慈濟醫院、中研院合作開發出新冠肺炎「IgM／IgG」雙抗體檢測試劑，至今已緊急協助供應9個縣市、超過27萬劑供需要的縣市或醫療單位使用。

其中新冠疫情最嚴重的雙北地區，從6月初開始到6月25日為止已提供20萬劑供新北市政府及雙北醫院快篩檢測使用。

根據慈濟大學提供的資料指出，由花蓮慈濟大學、台北慈濟醫院、中研院合作開發出新冠肺炎IgM／IgG雙抗體檢測試劑，十分鐘就可驗出初、中、後期感染者。

參與此一試劑研發的慈濟大學研發長黃舜平表示，通常在感染病毒後會先產生先遣部隊IgM抗體，此時為感染初期，之後IgM抗體量會消退，接著產生IgG抗體，此時為感染中後期或恢復期。使用此抗體檢測試劑，就可呈現受感染的階段。

慈濟基金會指出，慈濟將依數量狀況，持續提供快篩試劑給有需要的縣市、醫療院所篩檢使用，希望能以即時提供快篩試劑，透過精準即時的檢測，期能共同防範與遏止疫情蔓延，守護國人的健康。