獅子山共和國籍「太陽公主」散裝貨輪24日深夜行經澎湖外海，1名船員摔傷昏迷亟待救援，澎湖海巡隊獲報頂著大風浪艦艇接駁送上岸，所幸搶救回寶貴生命。

海巡署第十三巡防區指揮部所轄澎湖第八海巡隊表示，台中艦於24日深夜10時55分許在澎湖海域望安島東北方5浬處執行海上巡邏勤務，赫然側聽得知獅子山共和國籍「太陽公主」散裝貨輪緊急呼救。

船上1名53歲大陸籍船員疑似從船艙高處摔落地，頭部、臉部及身體多處挫傷內傷，人已呈現昏迷無意識狀況，懇請協助後送搶救。

礙於深夜視線不佳，又偏南風湧浪強勁，救援行動一度受阻，海巡署第十三巡防區接獲通報後，立即指示台中艦引導太陽公主貨輪航行至內垵南方海域，同時派遣巡防艇10038艇及10066艇馳往附近海域待命。

直至翌日凌晨3時2分許，貨輪終於停泊於外垵南方2浬處，巡防艇10038艇多次嘗試接駁未果，現場考量船員昏迷中及貨輪船舷過高，恐有接駁安全疑慮。

澎湖海巡隊立即與港務公司聯繫商討緊急進港事宜，25日清晨5時35分許順利引導貨輪停靠馬公港1號碼頭。

救援行動也兼顧防疫安全，救護人員全副武裝穿著防護裝備搬運傷患下船，岸上疾管署人員進行量測體溫等防疫措施，交由救護車護送往三總澎湖分院搶救。

海巡署表示，海上救難任務秉持人命救助第一優先，發揮台灣大愛海上救援行動成功。