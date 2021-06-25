美國關島於本周宣布推出「Air V＆V Guam USA」開放外籍旅客打疫苗，雄獅旅遊、鳳凰旅行社紛紛開放預訂機加酒商品，雄獅旅遊總經理游國珍表示，目前已有近2千名旅客的訂單需求，已付訂比率超過50％，因此除了原本向長榮航空提出的4趟次申請之外，也會與華航、聯合航空等2家航空公司提出直航需求，預計增加到共12趟次，首航時間約會落在7月5日至7月8日。

雄獅旅遊先前規劃的關島直航機酒商品僅5天4夜，含機酒及當地接駁每人4萬8900元起，但現在為了滿足長天數旅客需求，游國珍表示，將再規劃21天關島直航商品，後續會再上架，出發時間待民航局核可，另外還有家庭客提出私人飛機的需求；游國珍也指出，關島機加酒的旅客主要目的是打疫苗，而非旅遊，因此不能判斷它是旅遊復甦的第一個景點。鳳凰旅行社總經理卞傑民則表示，目前鳳凰開放預訂3航次，已有約400人報名，後續也將與長榮航空洽談第4個航班。

「Air V＆V Guam USA」政策不斷滾動式調整，有消息傳出，若7月1日關島疫苗施打率提高到一定程度，有可能將開放外籍旅客持PCR檢測陰性報告入境後可不用隔離；此外，關島直飛的機酒商品不含當地相關單位向旅客酌收施打疫苗服務及檢測費用，因此每位旅客得另付880美金，不過據外媒報導，關島政府有意減少一半以上的費用，預期吸引更多旅客到當地施打疫苗。

也有旅遊業者仍採保留態度，業者表示，台灣旅客到關島打疫苗有一些細節還需考量，包含打完疫苗若有問題得住院的風險，還要負擔當地不便宜的醫療費用，這樣是否要再額外支出買國外保險？加上關島回來得隔離14天，不像帛琉回台後自主健康管理即可，而當時帛琉旅遊泡泡光是說要自主健康管理14天，就讓許多人打退堂鼓了。

業者分析，近日外國持續捐贈疫苗給台灣，可能民眾也很快地感到沒有這麼急需，且民眾隨著時間越來越了解這個疾病，就像國人每年因流感併發肺炎重症死亡的人數也不低一樣，會漸漸習慣與其共存，這些都會影響到消費者特地赴關島打疫苗的意願。