美國正式公布幽浮（UFO）調查報告

美國周五終於公布各方高度關注的幽浮（UFO）情資報告，但在144次軍機遭遇的神秘不明飛行物事件中，有143件都無法解釋。

綜合CNN等外電26日報導，這項由美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence，ODNI）公布的報告，原本是要解開從2004—2021出現的UFO之謎，但報告卻說，由於沒有足夠的資料，所以只有充分的自信能解釋其中1件。

而這唯一能解釋的「不明空中現象」（UAP）個案，原來是個洩氣的大氣球，至於其他的現象，至今仍無法解釋。就許多方面來說，這份報告所引發的問題，遠比回答的還多。雖然報告提供的答案很少，但卻是美國政府首度公開坦承，這些奇異的空中現象值得探究。

報告說，在調查的144起案例中，沒有明確的證據顯示，這些現象是由外星生物，或是中俄等主要外國對手的重大技術進展所造成，但也承認，這是可能的解釋。

此外，1名美國高級官員說，調查人員確信，絕大多數造成這些現象的，是確實存在的「實體」，而不是只是感測器上的假象。他指出，其中80起事件中，都有多個感測器所傳輸的數據。而在11個案例中，據飛行員通報，他們差點和這些奇異的物體相撞。

調查人員對這些不尋常的飛行特性百思不得其解，但這份9頁的報告也明白指出，由於有關這些「不明空中現象」的高品質報告有限，妨害了調查人員對它們歸納出確切結論的能力，因此要辯識這些物體，還必須下更多工夫。

而令國安專家憂心的是，報告發現，這些不明飛行物「群集」在美軍訓練和測試場周圍。不過，調查人員淡化了這些顧慮，說這可能是由於最新型感測器增加，在相關區域運作所致。無論如何，五角大廈在報告公布後說，它打算將UFO的研究正式化。