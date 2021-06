美國正式公布幽浮(UFO)調查報告

美國周五終於公布各方高度關注的幽浮(UFO)情資報告,但在144次軍機遭遇的神秘不明飛行物事件中,有143件都無法解釋。

綜合CNN等外電26日報導,這項由美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence,ODNI)公布的報告,原本是要解開從2004—2021出現的UFO之謎,但報告卻說,由於沒有足夠的資料,所以只有充分的自信能解釋其中1件。

而這唯一能解釋的「不明空中現象」(UAP)個案,原來是個洩氣的大氣球,至於其他的現象,至今仍無法解釋。就許多方面來說,這份報告所引發的問題,遠比回答的還多。雖然報告提供的答案很少,但卻是美國政府首度公開坦承,這些奇異的空中現象值得探究。

報告說,在調查的144起案例中,沒有明確的證據顯示,這些現象是由外星生物,或是中俄等主要外國對手的重大技術進展所造成,但也承認,這是可能的解釋。

此外,1名美國高級官員說,調查人員確信,絕大多數造成這些現象的,是確實存在的「實體」,而不是只是感測器上的假象。他指出,其中80起事件中,都有多個感測器所傳輸的數據。而在11個案例中,據飛行員通報,他們差點和這些奇異的物體相撞。

調查人員對這些不尋常的飛行特性百思不得其解,但這份9頁的報告也明白指出,由於有關這些「不明空中現象」的高品質報告有限,妨害了調查人員對它們歸納出確切結論的能力,因此要辯識這些物體,還必須下更多工夫。

而令國安專家憂心的是,報告發現,這些不明飛行物「群集」在美軍訓練和測試場周圍。不過,調查人員淡化了這些顧慮,說這可能是由於最新型感測器增加,在相關區域運作所致。無論如何,五角大廈在報告公布後說,它打算將UFO的研究正式化。