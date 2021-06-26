有些人的能力特別強，在職場上受到大家信任，迅速就能升職成主管。星座運勢網站「同道星座查詢」分享，獅子座、水瓶座、雙子座、天蠍座很適合當領導者，他們工作能力強，做事認真，獲得同事和長官的信賴，比一般人更有機會被提拔到管理階層，天生就有「主管命」。

▍1.獅子座

獅子座充滿自信，性格熱情又陽光，常常是眾人矚目的焦點，他們天生就有王者風範，很容易獲得旁人的信任，擔任主管時，能讓下屬心服口服，心甘情願完成交辦的任務。獅子座做人處世態度認真，理性面對各種狀況，而且富有責任感，適合擔任領導者。

▍2.水瓶座

水瓶座富有想像力、創造力，不過做事比較佛系，覺得一切順其自然即可，有時會讓人覺得他不夠積極，其實他們的危機處理能力很強，如果有緊急狀況，通常水瓶座就會第一個衝出來救火，他們平常很低調，在特殊狀況卻能展現亮眼的能力，是能夠擔任管理階層的人才。

▍3.雙子座

雙子座本來就很多變，想法也很天馬行空，不過這個特點在提案時是個很大的優點，他們常常會在關鍵時刻提出很特別的點子，立刻能引起長官的注意，因此升職、加薪的機會都比其他人還多，他們能力出眾，被提拔後也能讓同事們心服口服，若能持續努力，一定能夠成為頂尖的領導者。

▍4.天蠍座

天蠍座工作能力很強，還很能吃苦，能做出亮眼的成績，讓主管和同事都非常讚賞。他們的直覺敏銳，常常能夠提前發現公司的隱患，第一時間阻止問題擴大，解決問題非常有效率，而且他們觀察力強，能洞悉人心，這些特點都顯示出他們非常有資格成為領導者。