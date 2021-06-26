藝術家卓霈欣今年甫以短篇漫畫《樹冠羞避》獲波隆那SM插畫家大獎，除明年將於波隆那書展舉辦個展外，也即將開始準備與西班牙SM基金會推出合作繪本，「以往不論在個人創作或工作作品上，我很喜歡實驗視覺敘事的可能性，希望能將此帶到繪本創作中，並創作出滿意的作品。」

卓霈欣創作領域橫跨插畫、動畫及漫畫，對她而言，創作就是一種溝通方式，「與自己溝通也與觀者對話。我的個人創作常常是來自個人的經驗與情緒，創作的根本是好好的照顧情緒，不論是好的壞的。」在反覆與自我對話、察覺自身內在感受的過程，也如一種自我治療。

《樹冠羞避》就是卓霈欣藉自然現象體現內在細膩情感的作品，描述獨居於室的女孩，從窗戶窺見戶外樹木「樹冠羞避」的現象。女孩如卓霈欣化身，疫情爆發之際，她居住於德國柏林，扣去外出採買時間，與外界的連結僅有房內一扇窗，看著春夏為市容帶來花草生機，加上疫情蔓延，讓她聯想到樹冠羞避的特性，提筆畫下人人與樹木般、須保持距離的「新常態」。

卓霈欣表示，即便大家有著各自不同的生命經歷，但某些時刻大眾感受到的情緒可能是相似的。而我們的文化往往不會主動討論或外顯個人情緒，以至於很多時候人們將情緒放一邊，久了就忘了，「我不敢說觀者能從我的作品中獲得甚麼，但或許想起來的感受，可能會讓觀者開始與自我的對話，這對我來說就很有意義。」

波隆那書展評審指出，卓霈欣在《樹冠羞避》傳達內在與深入的親暱情緒。卓霈欣說，自己一直以來的理念，就是希望能以隱諱的視覺語言傳達細膩的情緒質地，評審的評語，對她非常具有意義。自得獎後收到來自各方的祝賀，感謝之餘，她也表示，「收到觀眾的想法與心得，真的是非常有力量並支持我更努力創作的一件事。」