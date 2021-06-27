印度變種病毒Delta入侵屏東！中央流行疫情指揮中心證實，從境外移入個案祕魯祖孫開始的整起傳播鏈已累計12人確診，五個家庭淪陷，其中6人感染Delta病毒，其他仍在基因定序中，到底這次Delta病毒怎麼傳播的？醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」直言「就一群人通通心存僥倖啊」，親戚串門子、泡茶、用餐、拜拜樣樣來。

「MedPartner 美的好朋友」昨天（26日）在臉書發文解釋，Delta病毒會傳播出去，就是有一群人心存僥倖，「以為南部很安全哦？現在全島一日生活圈，只要心存僥倖，病毒隨時都可以歡樂送到你面前啦」。

「MedPartner 美的好朋友」指出，秘魯祖孫回國要居家隔離14天，結果有親戚、鄰居跑來串門子，紛紛感染，大罵居家隔離不能出門不是叫你去探望他好嗎？「從疫情開始到現在，有多少人是這樣居家隔離串門子被傳染了？還在白目。」

然而事情到這裡還沒完，「MedPartner 美的好朋友」表示，被秘魯祖孫傳染的親戚跟鄰居，回去又傳染給同住者，其中包含一個回家過端午的孫子，「不是叫你不要回家過節嗎？結果這個同住者跑去搭了計程車，司機又被傳染了，衛生局立即匡列曾載運的乘客與其家屬，該名運將一起用餐、泡茶的3名友人也通通遭到感染，啊不是叫你不要一起用餐，不要群聚泡茶嗎？」

接著「MedPartner 美的好朋友」表示，這個白牌車司機發病前，足跡除了曾在屏東活動，還曾二度到過台南地區活動，應該是去廟裡拜拜，結果害兩位廟方人員現在還在居家隔離。

「MedPartner 美的好朋友」嘆道，這個過程中，只要任何一個人不要心存僥倖，事情就不會像一串肉粽一樣發展到這個程度。現在印度變種病毒株已經進來，心存僥倖的人如果還不怕，那誰也救不了你，難道要直接出動軍隊戒嚴你才會乖乖守規定嗎？「不見棺材不掉淚就是這種的，你不守規定，管制就必須要再更嚴格，管制越嚴格，更多店家就會更難撐下去，你自己沒差，別人很有差啊！真的吐血」。

對此，網友紛紛留言：「看到軌跡有一起泡茶，真的是白眼快翻到天花板了」、「這種的你給他3＋30都不夠防」、「我們忍得要死，儘量不出門、不回南部老家，不是讓你們到處趴趴走的啊」。