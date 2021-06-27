印度變種病毒入侵屏東枋山鄉，不僅造成人心慌慌，甚至傳出連農作物都受害，有農民控訴愛文芒果因Delta慘遭汙名化、出現退訂潮，對此，屏縣府稱是「零星個案」，也有部分農友說，近來雨水多導致水傷較嚴重，所以品質有受影響，因而延期出貨。

自從出現「印度Delta變異株」本土案例後，首當其衝的枋山鄉風聲鶴唳、人人自危，不料疫情帶來的恐慌症也燒到農作物，有芒果農控訴，消費者因疫情關係將愛文芒果汙名化，害怕芒果帶有Delta病毒而掀起退訂潮，這對農民很不公平，甚至帶有歧視的感覺。

但也有部分農友稱，「沒有退訂而是延後出貨」，因為最近雨水多，所以芒果水傷較嚴重，品質多少會受影響，所以訂單本來就不多，而有接單的也會考量品質問題延期出貨。

對此，屏縣府農業處稱，確實有接獲1、2個合作社的陳情，他們稱「司機不來載貨」，但其餘的合作社與農會依舊運銷正常，沒有退訂的狀況。農業處分析，因為現在枋山愛文進入尾聲，且確實有因水傷而品質較差的問題，加上台南芒果正大出，而在疫情關係下，也許會有司機選擇去枋山以外的地方載水果，但都是零星個案。