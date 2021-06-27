日本防衛省星期六表示，航空自衛隊的戰鬥機，在日本海上空攔截與伴飛了俄羅斯的Su-25「蛙足」( Frogfoot)攻擊機。這型攻擊機主要是打擊地面目標的，不常見於海上。

防衛部落格(Defence Blog)報導，據日本防衛省的航跡圖，這架Su-25是從千島群島的方向，飛過鄂霍次克海，經過宗谷海峽，再進入日本海。簡而言之，飛機在庫頁島和北海道群島之間飛行。

俄Su-25攻擊機的航跡。(圖/日本防衛省)

航空自衛隊表示，這架飛機被確認是俄羅斯空軍的Su-25SM單座地面支援飛機，北約稱其為「蛙足」(Frogfoot)，問世於1975年，是俄羅斯最主力的密接攻擊機，經常與美軍的A-10相提併論。該機也在阿富汗戰爭、喬治亞戰爭、車臣戰爭有所發揮。然而，它的主要任務區域都在陸地上，這也是俄羅斯Su-25首次在日本領空附近被攔截，確實不多見。

不過，由於Su-25的慢速性能良好，因此有一批雙座Su-25部署在俄羅斯唯一的航空母艦-「庫茲涅夫元帥號」上，擔任航艦起降教練機的工作。

俄羅斯國防部隨後表示，這架飛機僅是例行飛行訓練，俄國嚴格遵守國際航空法規，沒有侵犯別國領空。