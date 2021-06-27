演員邵雨薇參與許多電視劇《華麗的挑戰》、《1989一念間》、《比悲傷更悲傷的故事》等等戲劇作品，2020年11月與吳慷仁交往，倆人會在社群上甜蜜放閃。邵雨薇近日在社群分享2張睡夢中的照片，照片中的睡覺模樣，也讓不少粉絲朋友驚嚇地表示：「這是貞子嗎？」

邵雨薇昨（26日）在Instagram分享2張照片，與粉絲互動分享私下生活，只見她整個人趴在一張紅色的沙發上，表情疑似正在睡夢中，下一張照片卻對著鏡頭向前趴著休息，長髮將漂亮的五官都遮住了，並幽默地在此貼文寫下：「呃…上次的起笑照解鎖喔！被嚇到的人說聲抱歉，我只能說到做到呀！」

邵雨薇曾分享小時候，自己找方法來學鋼琴的故事：「媽媽說我是三分鐘熱度的小孩，所以不讓我學鋼琴，只讓姊姊學琴，於是我只好在姊姊上鋼琴課的時候，一旁偷學指法。結果我姊現在完全不彈了！」覺得媽媽那時候，選錯小孩栽培了！現在還是很想學琴，看來差不多可以學習鋼琴了。

疑似貞子的照片分享之後，引起網友們各種不同看法與回應：「貞子再現！」、「沒有嚇到，反而覺得可愛」、「真的累壞了！」、「這好像是喝醉，才會出現的姿勢」、「第一張看起來像在睡覺，第二張就真的比較像阿飄」、「多發一點這一系列照片，或許馬上就有女鬼的角色，來找妳演了！」