台中企業及警友捐贈大雅警分局「噴霧式消毒門」，讓員警防疫同時多一層安全保障。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中企業及警友捐贈大雅警分局「噴霧式消毒門」，讓員警防疫同時多一層安全保障。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中企業及警友捐贈大雅警分局「噴霧式消毒門」，讓員警防疫同時多一層安全保障。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

疫情尚處高峰，第一線警察同仁不僅必須維持治、交安勤務運作外，還須支援防疫相關工作。台中企業及警友捐贈大雅警分局「噴霧式消毒門」，要讓員警在辛苦防疫同時，多一層安全保障。

第一線警察同仁須支援防疫相關工作，如居家檢疫、防疫宣導、人流管制、稽查特定行業等，為感謝同仁辛勞，台中益挺機械負責人、馬岡所警友顧問游錦堂與連將科技總裁李清日前共同捐贈大雅分局「噴霧式消毒門」。

游錦堂與李清山表示，警察為疫情忙碌奔波，辛勞有目共睹，新聞上常看見警察須曝露於高風險環境，特別捐贈「噴霧式消毒門」要給進出分局的同仁更完善保護。

透過「噴霧式消毒門」進行全身性消毒，不僅滅菌徹底，採噴霧式更便捷省時，而消毒門以75度酒精做為噴霧，補充容易簡單，讓分局同仁防疫戰備完整大升級。

「噴霧式消毒門」 25日已裝設完成，警察人員均表示「該裝置不僅快速，還能有效降低感染風險，現在執勤可以更安心了」。

大雅分局長賈立民指出，疫情期間，同仁們需肩負防疫重任，稍有不慎，便有可能將病毒殘留身上帶回機關，現在進出駐地有了「噴霧式消毒門」，多一分屏障保護同仁減少被傳染風險，讓分局防疫工作更具信心，對益挺機械與連將科技捐贈著實感激。

賈立民同時也溫馨提醒同仁，駐地安全提升，但防疫措施仍不可鬆懈，保護好自己也是保護好身邊的伙伴，我們才更有量能服務民眾，這次疫情要靠大家一起合作團結，才能海闊天空。