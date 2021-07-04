網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸）日前在社群上分享，為嘉義市捐送消毒防疫門，卻引起網友私訊留言質疑是在作秀，鳳梨大方承認並公開回應對方，在社群上發文向社會大眾表示，他對此事件的想法與心意，再次引起社會大眾的討論。

網紅鳳梨昨（3日）在臉書上分享，最近為社會做了一些付出：「今天終於完成嘉義市15間警察機關單位，消毒防疫門安裝配置工程，波麗士大人辛苦囉！希望對你們會有幫助到。」卻收到一些網友私訊，是在作秀！鳳梨直接發文回應：「我自己也很大方承認說，我就是在洗白啊...怎樣嗎？你要說我在做秀，其實我也沒啥所謂，因為這也算作秀的一種啊…」

鳳梨更是直言：「你要說是真心誠意為社會付出也好，或是騙騙流量、賺取人氣來做生意，其實也罷，反正對我而言，就單純看到什麼需要協助，那我能力範圍也剛好能做到，那我就去做，反正我做了也不會有任何的損失。人生本來就是一場戲，就演好你自己，反正只要你別去影響別人，基本上你都是好人。」

網友在底下留言回應：「裝設的防疫消毒設備，善心真棒！」、「鼠薯你好！雖然我不認識你，但謝謝你為嘉義警察局所裝設的防疫消毒設備」、「鼠叔我有支持你！剛剛買你們家的拖鞋」、「嘴巴長在它身上管它要說什麼，做自己最實在」、「沒有同理心沒有道德只有自以為是的言論」。

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