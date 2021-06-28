地牛翻身！今（28日）17時08分花蓮地區發生有感地震，芮氏規模4.7。根據中央氣象局資訊，震央位在花蓮縣秀林鄉，即花蓮縣政府西南方21.2公里，地震深度19.7公里，最大震度花蓮縣4級，南投3級，台中、雲林、彰化2級。

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