17：08花蓮秀林發生規模4.7地震 最大震度4級 17:212021/06/28 中時新聞網 許立穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 17：08花蓮秀林發生規模4.7地震，最大震度4級。(氣象局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！今（28日）17時08分花蓮地區發生有感地震，芮氏規模4.7。根據中央氣象局資訊，震央位在花蓮縣秀林鄉，即花蓮縣政府西南方21.2公里，地震深度19.7公里，最大震度花蓮縣4級，南投3級，台中、雲林、彰化2級。 接種疫苗後死亡新增29例 50多歲男返家倒地猝死 史話》龍城飛專欄／郝柏村回憶錄的記載──也談張憲義事件（五）【14】 #17 #08 #花蓮縣 #花蓮秀林 #發生規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮1＋1＞2 徐榛蔚籲中央儘速授權慈濟、盛弘採購疫苗 16:112021/06/27 生活 陸碳交易將上路 規模逾4千億人民幣 04:102021/06/28 全球財經 核二6月底除役 本周供電能力大減 11:012021/06/28 財經 降低染疫重症死亡率 花蓮逾2萬劑莫德納疫苗老大人優先 15:592021/06/28 生活 鞏固中俄關係 習普今視訊會晤 04:102021/06/28 產業財經 花蓮旅館沒人來住 員工包水餃求生 04:102021/06/28 地方新聞 假日湧出遊潮 陳宗彥憂3件事發生 恐再爆疫情 11:542021/06/28 生活 花蓮男與前鄰居有嫌隙搬離社區 疑懷恨在心竟刺對方輪胎縱火 11:352021/06/28 社會 今南部慎防局部豪雨 北東慎防高溫 11:172021/06/27 生活 《電腦設備》安勤填息逾3成 射3箭拚返成長 10:352021/06/28 財經 德國發生隨機持刀傷人事件 2人受傷 襲擊者在逃 21:062021/06/28 國際 生活熱門新聞 新北向中央爭取紓困補貼 侯友宜宣布這些人可領4萬 - 生活 彰化再爆新傳播鏈 物流業男確診母親姑媽染疫 感染源不明 - 生活 外送點14杯飲料遭檢舉群聚 警察上門調查女傻眼 - 生活 蘆洲中央路市場攤商傳確診 新北市府：接觸者趕快篩檢 - 生活 聯亞疫苗主持人打了莫德納 原因曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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