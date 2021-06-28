好萊塢動作大片《玩命關頭9》已陸續在各國上映，目前全球累積票房已突破4.9億美金（約114億台幣），25日在美國上映，首周末票房也飆出7000萬美金（約20億台幣）的亮眼成績，打敗《噤界II》的4840萬美金（約13.5億台幣），刷新美國自疫情以來開片最佳紀錄，也是繼2019年底上映《STAR WARS：天行者的崛起》的1.77億美金（約50億台幣）後，最高的首週末票房成績。

本集「唐老大」馮狄索、「莉蒂」蜜雪兒羅莉葛茲與他的兒子小布萊恩過著與世隔絕的平靜生活，但是他們都知道這種平靜的生活隨時隨地都會受到致命危機的威脅，這次將逼迫唐老大面對他過去犯下的罪孽，為了拯救他最愛的人們，他和團隊再度攜手合作，槓上他們遇過最高竿的職業刺客和飆速車手，這個神祕人物正是早就被唐老大切斷兄弟關係的親弟弟「雅各」約翰希南。曾指導3至6集，再回鍋的台裔導演林詣彬表示：「就主題而言，我認為我們必須敘述1個能夠讓片中角色面對他們的過去，並且化解過去的心結與恩怨的故事，這樣一來，他們才能夠擁有美好的未來。」

接著他提到，這整個電影系列的中心人物當然是唐老大，「當他再次見到與他早已斷絕兄弟關係的弟弟雅各時，他就被迫面對他最私人及最痛苦的回憶，我們在《玩命9》中得知唐老大是如何成為他現在這個人，以及與他有血肉之親的家人和後來成為他家人的朋友，對他來說為什麼會如此重要。」台灣部分，原定5月19日搶先全球上映，無奈遇到本土疫情大爆發，全台戲院關閉，片商不得已宣布延檔，目前暫定7月21日。