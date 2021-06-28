蘇貞昌：美方提供250萬劑疫苗7月1日起配送施打 21:542021/06/28 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌（吳家豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌今日於臉書發文表示，美國提供的250萬劑疫苗，將從7月1日起開啟施打。 蘇貞昌指出，疫苗抵台後，從運送、儲藏到檢驗，都由最可靠的團隊來執行這個重要任務，這群人也在零下20度的環境檢驗疫苗封緘。 蘇貞昌說，這批250萬劑由美國提供的疫苗，將自7月1日起配送到各縣市施打。 金門獲配莫德納疫苗5040劑 縣府敲定7／2起開打 談屏東疫情 蘇揆：不要污名化 指派王必勝去協助 #蘇貞昌 #行政院長 #施打 #疫苗 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹縣連兩天「嘉玲」 為孕婦保留3千劑莫德納疫苗 15:252021/06/28 生活 【八大悲歌】個工熟女生活看不見未來 借高利貸10萬月息1萬8 07:092021/06/28 社會 長者優先 宜蘭莫德納疫苗7／2開打 15:532021/06/28 生活 Delta病毒入侵屏東 蘇貞昌：沒聽過水果會傳染人 16:302021/06/28 生活 男星妻挺7月孕肚打莫德納 曝接種後2徵兆 19:342021/06/28 娛樂 紓困4.0安心上工領1萬開跑 竹市媒合250人招募中 15:052021/06/28 生活 打2劑疫苗 Delta病毒防護力6至8成 14:442021/06/28 生活 土耳其7／1大解禁 54％成年公民已接種疫苗 08:512021/06/28 國際 降低染疫重症死亡率 花蓮逾2萬劑莫德納疫苗老大人優先 15:592021/06/28 生活 社區防疫志工守護獨老 盼爭取優先施打疫苗 13:212021/06/28 生活 莫德納疫苗接種 嘉義市29日起開放70歲以上市民線上預約 15:572021/06/28 生活 政治熱門新聞 聽到潘孟安這句話 宅神傻眼酸爆：講幹話病毒會怕嗎 - 政治 侯友宜最強對手現身？前扁辦主任語出驚人 - 政治 Delta病毒入侵台灣 藥師：屏東有一件事很奇怪 - 政治 Delta變異株侵台 雷倩曾傳LINE問一個問題郭正亮嚇了一跳 - 政治 蔡英文允諾慈濟網讚爆 李艷秋戳破真相嘆：想救人命怎那麼難 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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