行政院長蘇貞昌今日於臉書發文表示，美國提供的250萬劑疫苗，將從7月1日起開啟施打。

蘇貞昌指出，疫苗抵台後，從運送、儲藏到檢驗，都由最可靠的團隊來執行這個重要任務，這群人也在零下20度的環境檢驗疫苗封緘。

蘇貞昌說，這批250萬劑由美國提供的疫苗，將自7月1日起配送到各縣市施打。