奉行政院核定，中國輸出入銀行總經理一職由原合庫金(5880)旗下合作金庫銀行資深副總戴燈山接任。戴燈山學資歷豐厚、完整為經濟及企管雙碩士學位，民國78年進入合作金庫銀行服務至今，歷任合作金庫商業銀行國內總行、分行單位各項要職，同時並有合庫銀行馬尼拉、比利時及西雅圖等國外子行及分行8年海外打拚、任職經驗。

戴燈山表示，將依循前任主席劉佩真在去年11月9日上任時揭示的五大業務發展規劃，第一、配合政府政策，積極推動政策性業務；第二、擴大增資效益，增加業務承作能量；第三、執行國家融資保證機制任務，完善國內綠色融資運作制度；第四、強化資安及數位能力；第五、擴增營運範疇，積極擴展全球據點，對台商提供優質服務。

戴燈山也以「誠信、卓越、分享」六字，與輸銀同仁共勉，並希望以此精神加入輸銀行這個優秀團隊。同時也表示，未來將會著重於效率化作業平台的建立、人才培育及共同的學習與成長，以及法令遵循與風險管理，讓輸出入銀行的優良傳統與專業功能在歷任前輩及理事主席與同仁奠定的優越基礎上，更加精實茁壯，成為胸懷世界廠商的堅強後盾。