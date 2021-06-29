全球疫情進入後期，經濟迎來強力復甦，進而推升通貨膨脹數據，儘管如此，聯準會主席鮑爾仍對外表示，通膨是暫時的，待供應鏈緊繃消失後就會緩解。然而此看法並不被所有人接受，有專家認為，越來越多的證據都指向聯準會的看法是錯誤的，這反而讓美國陷入另一場衰退風險。

CNBC報導，安聯集團首席經濟顧問Mohamed El-Erian坦言自己對通貨膨脹數據感到擔憂，「我每天都看到的證據都顯示通膨不是暫時性的，我開始擔心Fed的腳步出現落後，這會讓他們不得不拚命追趕。」言下之意代表，當Fed發現預測失準時，提前升息與快速縮減寬鬆貨幣政策很快就會發生。

Mohamed El-Erian強調，從過去的經驗來看，被迫快速追趕上通貨膨脹，將會導致另一場衰退（通貨緊縮），因為你必須猛踩煞車，而不是慢慢地將腳移開油門，這是人們相信會發生的事情。

最新數據顯示，美國5月通貨膨脹數據較去年同期增加3.4%，創下1992年4月以來最大增幅，若納入波動性較大的波動性食物與能源價格，5月消費者物價指數將達年增3.9%、月增0.4%，皆略高於市場預期。

即使聯準會與美國財政部都認為通膨會消失，但Mohamed El-Erian表示，「我不確定這會不會發生，但只要你查看數據就會開始懷疑這件事，且只要聯準會認為這件事情很重要，對市場來說就相當重要。」