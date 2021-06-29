先前有專家預期OPEC+可能在8月增加約50萬桶/日的石油供應，是因美中兩國的燃料需求強勁所致。然而分析師指出，因Delta變種病毒爆發，令投資人擔心影響燃料需求復甦，拖累盤中油價延續昨日收盤跌勢；周二(6/29)截至台北時間上午10點40分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌0.22美元，報每桶72.69美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.10美元，報每桶74.58美元。(商品行情網)