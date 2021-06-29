《國際油價》原油亞洲電子盤不振 11:092021/06/29 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 先前有專家預期OPEC+可能在8月增加約50萬桶/日的石油供應，是因美中兩國的燃料需求強勁所致。然而分析師指出，因Delta變種病毒爆發，令投資人擔心影響燃料需求復甦，拖累盤中油價延續昨日收盤跌勢；周二(6/29)截至台北時間上午10點40分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌0.22美元，報每桶72.69美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.10美元，報每桶74.58美元。(商品行情網) 《國際產業》反托拉斯暫勝 臉書躋身兆元俱樂部 《生醫股》糖尿病足新藥在台開賣 合一歡呼 #報每桶 #燃料 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 航運鋼鐵撐盤 台股本周戰新高 04:102021/06/29 財經焦點 美股半導體指數創新高 台股早盤大漲逾百點 09:202021/06/29 財經 《晨間解盤》臨前高 隨時會震盪(倫元投顧提供) 09:102021/06/29 財經 華新 7月盤價全面調漲 04:102021/06/29 財經要聞 捲入福島風波 鍾睒睒痛失亞洲首富 04:102021/06/29 焦點新聞 《金融》臺銀主辦文曄聯貸 超額認購最終以120億元結案 08:362021/06/29 財經 桃園線上學習虛擬看展 居家報國找樂子 04:102021/06/29 地方新聞 《盤中解析》航海王遇風浪 台股創高後拉回 10:352021/06/29 財經 豐興廢鋼、鋼筋各漲300元 04:102021/06/29 財經要聞 裕民攜手WMO 擴大進軍離岸風電 04:102021/06/29 財經要聞 《國際金融》逐漸退出量化寬鬆 歐洲央行鷹鴿兩派爭論不休 10:522021/06/29 財經 財經熱門新聞 美1份報告改變台積電命運 驚曝半導體業3大危險 - 財經 金融市場恐崩？連比特幣都逃不過 專家示警將重挫60％ - 財經 投資人逃了 聯亞藥跌破200元重挫25％ 高端摔半根跌停 - 財經 3,600億航母級捷運案 7月闖關 - 財經要聞 - 工商時報 《國際社會》英國單日確診倍增 達2.28萬人 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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