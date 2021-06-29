爭取施打殘劑的機會，台中市首創研訂殘劑預約登記作業機制，29日上午9時開放登記，開放後即湧入大量連線以致超出系統負荷，統計截至11時為止，點擊人次超過140萬，截至上午11點已有7700人完成登記，市府緊急宣布，登記預約延長四個小時，將登記截止時間延長至下午5點，名單公告一併延長至晚上7點半。

「這是前所未見的情況！」市府說，殘劑預約登記網頁瞬間「破萬人」，造成系統超載，對此，市府除緊急增加系統資源處理應變外，並決定登記預約延長四個小時，將登記截止時間延長至下午5點，也感謝民眾的耐心。

研考會主委吳皇昇提醒，此項殘劑的預約登記服務「並非先登記先贏」，而是亂數隨機排序，每位登記的民眾機率都相同，煩請民眾不用著急。

吳皇昇說，上午系統一開放市府官網、防疫專區及「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」瞬間即湧入龐大流量，殘劑資訊網截至11點點擊人次超過140萬，同時間操作申請頁面「破萬人」，造成系統超載，顯示出民眾對疫苗的急迫需求，市府隨即緊急調配系統資源因應，截至上午11點已有7700人完成登記。

為讓有需要的民眾能順利完成登記，除持續調整系統效能外，市府決定將登記時間將延長四個小時至下午5點，並加派人手進行後續名單隨機排序作業，名單公告一併延長至晚上7點半，感謝民眾耐心等候。