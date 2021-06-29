一零四(3130)旗下104玩數據統計十大電商「疫情升級後的6月」與「升級前的4月」，主要職缺增幅以「行銷/企劃/專案管理類」增幅17％最強、其次是「資材/物流/運輸類」增幅12％。而疫情衝擊餐飲業，中西及日式廚師需求腰斬、餐飲服務生及飯店工作人員招募規模縮小4成。

不過，104玩數據比對超過500個職缺，職缺數大於100個、且增幅超過電商的暴衝職缺多有所在。若以十大電商「行銷/企劃類」職務需求成長17％為依據，增幅超越電商的有：技術文件/說明書編譯、電鍍/表面處理技術人員、大樓物業管理員、線切割技術員、教授/副教授/助理教授、金融營業員、以及金融理財專員。

其中，增幅最大的是技術文件及說明書編譯，增幅達到117.9％，這類職缺月薪4萬～8萬不等。外銷為主的科技廠商，國外需求暢旺，科技產品推陳出新，需英文極佳、懂UX/UI使用者體驗、HCI人機互動、行銷、內容、腳本撰寫、熟悉軟體工程及軟體開發流程。

另外，電鍍∕表面處理技術人員、線切割技術員，月薪2.8萬～6萬不等。藍灰領技術職，徵才產業多為半導體、精密機械、電子零組件、航太科技等製造商。負責表面處理、操作並編寫線割程式，這類職缺增幅36.9％居次。