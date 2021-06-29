屏東印度變異株Delta疫情擴大，中央流行疫情指揮中心今表示，新增1人檢出Delta，為27日確診的枋寮73歲果農案14734，感染源不明，正在追查中。該果農的妻子今天也確診，病毒基因定序還沒出爐，但推估也是感染Delta病毒，使得原本在枋山的Delta群聚，擴大到枋寮，染疫人數也從12人增至14人。

指揮官陳時中表示，屏東的案14734基因定序結果今日出爐，確定是Delta，其太太也確診，太太是案14816，不過太太的基因定序還沒出爐。疫調還在進行中，目前來講還沒找到感染源。但陳時中也鬆口，懷疑果農在枋寮醫院就醫時和之前的Delta確診者有接觸，但沒有確切證據。

屏東印度變異株群聚案，累計14人確診。（圖／指揮中心提供）

根據指揮中心昨日所提供資訊，案14734為70多歲男性，6月24日因外傷醫院門診就醫，6月26日進行入院前PCR檢驗陽性，於6月27日確診；6月20日該個案有2位親戚自台北南下探視，6月27日匡列為密切觸並採檢，檢驗結果皆為陰性。

針對屏東群聚，目前共有176人居家隔離人，2人因重複匡列，鬱鬱扣除。當中，171人是陰性，5人檢驗中。秘魯返台祖孫同班機38名接觸者中，有37人陰性，1人出境。

至於台南的群聚，陳時中表示，基因定序基本上還是英國的變異株，與屏東的應該是沒有關係。