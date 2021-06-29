柯震東前陣子和家人飛去美國洛杉磯，傳出家人考慮在當地打疫苗，除了柯震東，入圍本屆金曲歌后的孫盛希也被爆飛去美國，並和柯震東及OZI等友人在當地會面。她所屬的滾石唱片今表示，希希這段時間因活動都取消、放長假，上週出發去美國找朋友，預計7月中後會回來。

據了解孫盛希在美國有跟柯震東及其他朋友見面，「他們本來就是會一起聊天的朋友，大家在同一異地城市聚聚，在那邊各自行動約朋友碰面很正常，那藝人的私人行程，公司也沒有過問太多行程細節。」至於會不會打疫苗？滾石表示「沒有聽希希提到，目前不清楚喔！」