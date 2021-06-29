反擊泰豐賣地；南港副董事長趙國帥29日指出，已委託律師向金管會等主管機關陳情，請相關單位調查泰豐售地的決策過程，並不排除訴諸司法凍結土地處分。

南港認為，中壢廠的價值已超過泰豐的資本額，董事會未遵守「公司法」，在不經股東會決議下，執意於不動產急凍的不利環境下，處分部分主要財產，希望主管機關調查，阻止董事會濫權，損及股東權益。

趙國帥指出，此次泰豐出售中壢廠，就是一個「黑箱作業」。董事會在做出售中壢廠決議時，並未事先給所有董事相關資料及內容，例如，部分董事根本不知中壢廠土地中的工商綜合區這塊土地，還有「競業禁止條款」。

趙國帥表示，「競業禁止條款」，自己是後來看媒體報導才知道，在6月15日當天的董事會時一無所知，資訊根本不對等。當天的董事會，雖提出應該再找兩家來簡報多比較，但，董事長都沒回應。趙國帥不得不質疑，此條款是否有提呈董事會或股東會決議核決？決策過程是否合法？有無隱匿重大訊息。

另外，趙國帥指出，南港輪胎雖同意土地採公開招標，但認為此時市場行情不佳不宜辦理，所以在董事會上棄權投票。但，其他出席的董事，竟有6人，竟捨高估值、選低價的委託公司，其中不得不讓人啟疑竇。

南港認為泰豐選擇的委託標售公司估值太低，趙國帥指出，南港因此有自行委託戴德梁行、第一太平戴維斯與仲量聯行重新估值，這三家的估價都超過百億元，與目前公司所選的委託公司所估的60多億元相差甚大。

根據這三家所提出對中壢廠的估值都超過百億元，趙國帥指出，中壢廠的資產價值已超過泰豐目前的資本額47.33億元。依公司法規定，屬處分重大公司資產，需經股東會同意。

除此之外，南港指出，目前已獲泰豐超過5成以上的股東連署，並公開告知社會，定下10月底前要召開股東臨時會；但泰豐卻積極的想在9月底前完成公司「金雞母」中壢廠的公開標售作業，其中的疑點相當多，且時機也不對。

泰豐則表示，處分中壢廠是依循公司「取得或處分資產處理程序」合法辦理。另外，估值高低是見仁見智的事，公司是選擇規劃可以把資產賣掉的仲介。

泰豐指出，目前正委由多家鑑價公司進行鑑價，完成後會盡速提交董事會決議。