拓荒者宣布，聘起活塞當年奪冠功臣畢勒普斯擔任球隊總教練，雙方簽訂為期5年的合約，最後一年為球隊選項。雖然畢勒普斯是一名合格的教頭，但他曾因性侵害案件遭到起訴，引起了拓荒者球迷和一些球員的不滿，今日的記者會上畢勒普斯以及球團方面都對此做出回應。

時間回溯到1997年，畢勒普斯與他前隊友默瑟在塞爾提克的菜鳥球季被指控強姦一案件達成和解。關於1997年的事件，畢勒普斯表示，每天都因此事陷入困頓，不得不與妻子和3個女兒進行長談。

畢勒普斯說，「我在非常年輕的時候就遭遇到此事件，我知道會引發一些外界爭論，我必須和我的妻子(當時還是我的女朋友)以及我的女兒們針對實際發生的事情，她們可能會在新聞媒體上看到關於我的事情。」

畢勒普斯強調，「1997年的這段經歷重新塑造我的生活，它影響了我所做的每個決定，同時讓我知道在身邊有一個力挺團隊是多麼重要，尤其是在最艱難的時刻。」

談到接下拓荒者兵符，畢勒普斯表示，成為NBA總教練一直都是他的夢想，很期待能為球隊與球員提供最佳的領導方向。此外，畢勒普斯也提到球隊最重要的是防守端改進，「我和利拉德是很好的朋友，我們的關係可以追溯到很多年前，過去我一直是他的超級粉絲，如今角色變換，我必須去執教他，我們彼此會了解得更多，但我不會試圖改變他。」

至於為何挑選畢勒普斯擔任球隊總教練，拓荒者總管奧爾希說，我們最初面試的對像有20人，每一位都非常出色，但在經過仔細思考後最終我們決定聘請畢勒普斯。

對於畢勒普斯年輕時的性侵害案件，奧爾希表示，“我們非常認真地進行過調查，我們認可畢勒普斯的說法，他沒有違法，沒有任何強迫的行為發生。我們支持他。」

畢勒普斯的NBA生涯起步於塞爾提克，然後轉戰暴龍、金塊、灰狼、活塞、尼克、快艇，2004年率領活塞摘下總冠軍，活塞也將他的1號球衣退休，本季擔任快艇助教，協助泰隆盧征戰沙場，生涯首度執掌球隊兵符，對他而言是一項嚴苛考驗。