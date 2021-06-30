入境是否普篩引起熱議，桃園市長鄭文燦30日主持防疫會議，他說，機場如果設置快速PCR檢測設備，入境採檢也是好方案，可以請中央流行疫情指揮中心、交通部審慎思考機場第一線篩檢方式。

Delta病毒有接觸時間短、傳播快等特性，鄭文燦表示，機場防疫也要調整，希望機場服務、後勤人員也要擴大打疫苗。雖然目前疫苗接種的機場方案已經執行完畢，但希望下一輪繼續檢討，擴大施打疫苗範圍。

他也說，機場可以設置快速PCR檢測設備，可以入境採檢，這也是好方案。這點可以請指揮中心、交通部審慎思考機場第一線的篩檢方式。