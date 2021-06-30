1名女網友日前在男友房間找到1本男友與前女友的生活小本子，裡頭紀錄著男友與前女友的感情點滴，不過當她翻到某1頁時，竟發現內頁夾著2張「胎兒超音波照」，她當下嚇壞並決定質問男友，對方才坦承當時的女友不慎懷孕，但之後已墮胎拿掉，留下照片只是作為紀念。

該女友在Dcard上發文表示，她日前心血來潮整理男友的房間，發現1本男友跟某任前女友的交往紀錄，裡頭記載著2人相處的點滴，大多為給彼此的情話等，但是當她翻到某1頁當場愣住，因為內頁竟夾著2張胎兒超音波照，她當下不知所措，因為男友從未向她提及此事，而該本記錄本裡也沒有記錄孩子的事情，讓她不知道是否為男友的孩子。

網友在男友房間找到1本男友與前女友的生活小本子，裡頭紀錄著男友與前女友的感情點滴，不過某1頁內頁竟夾著2張「胎兒超音波照」。（圖／翻攝自Dcard）

該女友表示，她事後心情非常複雜，之後決定鼓起勇氣詢問男友，男友才坦承當時確實不慎讓前女友懷孕，但之後就決定拿掉孩子；原PO判斷該前女友之後結婚了，應該確實已將孩子拿掉，男友則解釋真的不知道該怎麼向她開口，所以就一直不提，並非刻意隱瞞，原PO也說「得到大家（網友們）的答案跟男友的答案後，心裡舒坦很多」。

該女友在未詢問男友前，已先PO文在Dcard上詢問網友意見，網友們則紛紛留言說「如果你覺得無論如何你都要和他共度一生，不會因為其他事改變你的想法，那更要問啊，總比你一直放在心上好」、「如果是我既然發現了應該會問欸」、「下面這張有胎囊了，6週的大小」、「我覺得就問！搞不好是家人的」。