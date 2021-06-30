看好追求健康飲食族群漸增，全家(5903)攜手人氣蔬食餐廳「上善豆家」推出蔬食新品，主打加入植物肉的飯麵產品，以及輕食類沙拉，預估上善豆家系列商品一年總計可減少超過千萬公斤的碳排放。

根據東方線上調查指出，受疫情影響有4成民眾更關注身體健康，開始調整飲食習慣、注重營養均衡，全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，繼4月份與文青系蔬食「上善豆家」，聯手開發多樣化的鮮食商品，以人氣拌醬入料、通過Clean Label少添加標示認證受到肯定，帶動相關品群業績成長1-2成，其中「牛蒡黑秈飯糰」最為熱銷，創下每分鐘賣出3個的佳績。

全家便利商店持續搶攻蔬食版圖，再度攜手人氣蔬食餐廳「上善豆家」推出蔬食新品，主打加入植物肉的3款聯名新品，提供蔬食者更方便、多元的外食選擇；同時為達到環境共好，該系列商品皆使用紙質餐盒，預估今年可減少10噸塑膠重量。

全家表示，呼應聯合國永續發展目標SDGs12「確保永續消費和生產模式」，藉由推廣蔬食達到環境友善，除了提供多元選擇，方便辨識的素食標籤、專區陳列方便選購，並於全台3800間店舖導入販售，預估上善豆家系列商品一年總計可減少超過千萬公斤的碳排放。

針對居家自煮需求，全家便利商店全台有200間店舖販售生鮮蔬菜、「全+1行動購」也持續推出蔬菜箱供選購，提供蔬食者更多元、方便、安心的選擇；此外，為補足部分素食餐館暫停營業的缺口，全家便利商店亦提供蔬食者便利的購物方式，本周五前APP將再推出「蔬食地圖」功能，遵循友善食光地圖模式，透過APP就能查詢各店舖內所販售的蔬食商品品項與數量，且依照各種素食類型區分，不怕到店撲空。