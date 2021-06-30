亞馬遜競爭對手、加拿大跨國電商平台Shopify周二宣布將調降其應用程式商店(app store)對軟體開發者收取的佣金。

周二在美國上市的Shopify股價小跌0.8%，收在1482.99美元。

Shopify在其開發者年會「Shopify Unite」上宣布這項消息，自8月1日起，軟體開發者在Shopify應用程式商店賺取的第一筆百萬美元不必繳交費用，可百分之百保留這筆收入。這個基準將每年重新調整。

這表示Shopify將跟進微軟、蘋果、谷歌和亞馬遜等公司的腳步，最近這些科技巨頭相繼調降對一些開發商收取的費用。

越來越多開發商反對平台業者收取高額佣金，而他們的投訴已經觸發相關訴訟和反壟斷調查。

Shopify總裁Harley Finkelstein表示，對於年收入超過100萬美元的開發商，Shopify將把抽成比例從20%調降至15%，並表示這是其他熱門應用程式商店收費的一半。

此外，同樣的零收費分享模式也將適用於Shopify主題商店（Theme Store）的開發者。