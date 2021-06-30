財政部促參司公布今年上半年民間參與公共建設情形，六都之中新北市簽約件數12件，金額達70.36億元，不論件數與金額皆拿下上半年的招商王。

受到本土新冠肺炎疫情衝擊，今年上半年簽約案件共計44件，投資金額達176億元，雖然件數並無萎縮，但是投資金額大約萎縮超過7成，也創近3年以來最低金額。

財政部統計，原本預定上半年公告招商的促參案件51件，如期公告34件，計17件延緩招商，影響民間投資金額約120億元。較受矚目大案包括台中市文山焚化廠BOT案，投資金額40億元、高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案，投資金額24億元及安平漁港遊艇管理中心暨觀光旅館BOT及遊艇泊區OT案投資金額13.6億元等多延緩招商，但預計仍會於今年底前公告招商。

不過雖然今年上半年民間參與公共建設44件中，中央部會以經濟部招商金額最高，達到30億元，即為由富邦媒體科技公司所投資的台北市新市區大型物流中心BOO案，投資金額就達到29.8億元。

在六都當中，則是新北市拿下招商王，不論是件數、金額都居冠，件數有12件，投資金額70.36億元，其中新北市淡水沙崙園區暨停車場用地招商案最受矚目，投資金27.7億元由南山人壽得標。

高雄市居次，完成簽約有2件，投資金額有25.23億元，成績也相當亮眼，由新光人壽以20.39億元拿下高雄前金區舊圖書總館市有地設定地上權案，成為受矚目的案件。台北市則是簽約3案，投資金額3.99億元居於第3。

財政部預估，今年還有34件民參案件公告招商，投資金額約268億元，包括高雄市政府環境保護局南區綠能發電示範廠BOT案，投資金額100億元、桃園北區水資源回收中心再生水BTO案，投資金額47.9億元、新北市政府八里垃圾焚化廠ROT案，投資金額12億元等都會陸續登場。

財政部表示，預估今年整體民間參與公共建設案件估計有96件，投資金額規模估計1175億元，雖然較往年略有下滑，但是還是維持相當量能。