《彭博》公布6月份各國「新冠韌性排名」（The Covid Resilience Ranking），台灣繼5月份從先前的「前段班」重摔到15名後，更進一步慘跌到44名。《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，這個下滑的速度是世界之最，若自己是行政院長蘇貞昌或衛福部長陳時中，早就吃不下飯了，他還表示，「簡訊實聯制」是一件很笨的事情，自己被搞得就好像傻瓜一樣。

吳子嘉29日在政論節目《關鍵時刻》中(節目影片27:21處開始)指出，《彭博》丟出一個最難看的報告，我們從第2、第3，全球排名前10的國家，突然一夜之間變成44名，是全世界唯一一個從前段班掉到44的國家，下滑速度之快，開世界之最，沒有第2個國家是這樣。

吳子嘉直言，「我要是蘇貞昌、陳時中，我看這個表，我今天吃不下飯，有夠沒面子，臉都丟光了，自己祖宗八代臉都丟光了，怎麼把國家搞成這樣？」他指出，人家還給你答案，《彭博》寫得很清楚，第一個就說疫苗。

接著吳子嘉話鋒一轉，開始批評「簡訊實聯制」，並指這件事情很傻，6億多則的簡訊，大家都在當傻瓜，「你當我也當，我家樓下有一個超商，我天天在那邊按，按的好高興，我以為安全了，坐計程車也在車上也搞半天」，天天在按，按了有上千次了，「結果我發現，我是6億中的一個傻瓜，所以不但幹了壞事、失敗的事，還幹了笨事，這個政府和陳時中，把我的IQ降低以後，還把我的命運變成衰蛋」。