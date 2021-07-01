李玉璽創作〈毛玻璃〉唱出父子間的親情羈絆。（東森提供）

林暉閔指導李玉璽如何舉神將。（東森提供）

李玉璽與林暉閔在烈日下拍戲險虛脫。（東森提供）

由王識賢、李李仁、李玉璽、項婕如、黃鐙輝等人主演的新戲《神之鄉》即將於7月10日起在公視首播，隔日於東森戲劇台、LINE TV播出。李玉璽除了與Bii畢書盡、陳彥允合唱主題曲〈一直追〉，呼應劇中主角們為了夢想而持續堅守在地文化的信念，他除了唱出兄弟情，並以「夏志薰」這角色創作片尾曲〈毛玻璃〉，與劇中爸爸王識賢合唱演繹父子情。王識賢表示，自己很久沒進錄音室，相隔6年還能有新作品真的很開心！

〈毛玻璃〉描述父子間雖僅隔著一片毛玻璃的距離，心卻宛如兩座山頭般遙遠，想靠近卻只能無奈對望。為傳達父子間的親情羈絆，製作人在原本的DEMO中加入台語元素，並力邀「金曲台語歌王」王識賢合唱，他也爽快答應。巧的是，劇中王識賢開的小吃店「龍也饞」大門上用的正是毛玻璃，但李玉璽創作這首歌的時候，還沒看過這個場景，讓導演笑說他們真的是父子連心，也讚賞他的創作巧思。

《神之鄉》改編自漫畫作家左萱的同名作品，由東森、映畫聯合製作，莊景燊執導。劇中李玉璽為了參加大溪的六二四活動，瞞著家人和林暉閔躲到祕密基地練習舉神將，這裡位處山區，沿途雜草叢生，不只有蟲蟲相伴，還得踩過滿地的爛芭樂才能到達。為了呈現祕密基地不同時間的髒亂程度，導演花了近兩小時拍攝，兩人搬東西來回走了10多趟，直呼累翻了。

林暉閔說曬太陽沒關係，但兩人抵達時已是正午時刻，在還沒吃飯的情況下就得上工，而且搬的還是真材實料、沉甸甸的道具，加上木頭在烈日下曝曬，手還差點被燙傷。李玉璽自曝拍這場戲害慘服裝組，因為看到一個生鏽的鐵桶，覺得自己推著跑的畫面會很有趣，卻沒注意下過雨造成泥濘噴濺，弄得衣服鞋子都是泥巴，服裝組的人得犧牲放飯時間替他清理，讓他連忙跟工作人員道歉，很怕自己會被討厭。