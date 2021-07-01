長榮(2603)指出，為提供客戶優質的運送服務，今日起在高雄貨櫃場推出「長榮貨櫃通」平台，可即時串聯貨櫃服務鏈各個環節的資訊流，並以無紙化通行模式與零接觸服務介面，提升交領櫃的作業安全與效率，這項創新服務已經由經濟部智慧財產局核准，取得「貨櫃管理輔助系統及方法」的專利。

隨著船舶大型化的趨勢以及近期全球航運市場的熱絡，帶給貨櫃碼頭更大的挑戰。長榮打造「長榮貨櫃通」，使用雲端技術連結客戶、報關行、車行、司機、櫃場與船公司資訊，透過物聯網物物相連的資訊流概念，建立一個跨平台的貨櫃資訊中心，提供即時的交領櫃資訊。

長榮表示，客戶可於長榮貨櫃通網站取得船舶靠港作業資訊，以利提前辦理海關申報，聯絡車行派車；網站以簡明易懂的燈號呈現櫃場交領櫃的即時狀態，供車行調度安排以及司機參考，提升進出場效率。由於IoT即時串接船公司出口訂艙、進口櫃及轉運櫃資訊，車行可直接於網站進行任務派送，不須再手寫領櫃單；而拖車司機則可透過手機APP接收任務，快速通關、提領及運送貨櫃。另外，長榮貨櫃通透過API技術將即時交領櫃資訊連結櫃場系統與海運全球資訊系統，協助貨主掌握商機、車行掌握任務執行進度以及櫃場事先掌握預計交領櫃與拖車資訊，以規劃拖車動線，預作安排，加快物流運送。