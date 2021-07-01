台灣各地長期推動社區營造，為梳理近30年來社造推動的脈絡，文化部於2019年召開首屆全國社區營造大會，爬梳會議建言外，也蒐集台灣社造現況等資料，於今年出版「社區營造政策白皮書」，呈現全民共同參與，擘劃明日社造的歷程。

文化部長李永得表示，對20多年來投入社造的先進及伙伴們表達深深的感謝，因為有民間長期以來自主的參與，開創了一股由下而上的公民參與力量，近年來從社區到社群，從社區行動到公民審議，社造不斷深化，也彰顯了台灣最珍貴的在地生命力。

文化部指出，當前台灣社會面對全球化、人口結構老化、產業結構變化、數位轉型、氣候變遷及青年世代相對剝奪感等多元挑戰。面對挑戰，未來更應該深化社造，孕育更具公民意識、行動力的文化公民，催生有利於社區營造的公共治理新模式，從參與討論，共同面對問題、解決問題，進而創造願景，從在地回應各式新興挑戰。

「社區營造政策白皮書」匯聚全國社造會議數千位參與者們，包含第一線工作者、公部門代表及專家學者共同形塑出的「公共治理」、「世代前進」、「多元平權」、「社會共創」等四大政策面向。

文化部表示，社造的力量扎根於土地，茁壯於社會，綻放於世界，「社區營造政策白皮書」的付梓，是明日社造的一個起點，文化部未來將在「社區營造政策白皮書」的政策脈絡下，持續建構有利於社造發展與推動的支持體系，永續台灣社會前進的動力。