新北市北海岸景點、商家、加油站廁所大多封閉，不然就是不外借，造成到北海岸出遊民眾找不到廁所，石門區公所提醒民眾，三級警戒期間還是暫時不要出遊，避免疫情擴散。

目前北海岸風景區、活動場館、步道連同廁所多已封閉，而且因為擔心疫情，大部分私人餐廳暫停營業，連許多加油站廁所也不外借，造成到北海岸出遊的民眾找不到廁所，成為另類三級警戒效應。

石門區公所表示，全國三級警戒，中央地方齊聲呼籲民眾非必要不要外出，但少數民眾認為改到郊區海邊遊玩，就較不會有群聚風險，但其實移動就會增加與人接觸受感染的風險。

石門區公所提醒民眾，三級警戒期間真的要好好待在家，非必要不外出，尤其不要出遊，不只白跑一趟、找不到廁所，不僅不便還會有感染風險，為自己及家人帶來危險。

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