國巨(2327)及奇力新(2456)6月30日董事會通過以股份對價，由國巨取得奇力新100%股權，國巨及奇力新董事長陳泰銘表示，新國巨將可提供客戶被動元件一站式購足服務，符合全球客戶優化供應鏈策略，外資法人多正面看待此項合併案，僅一家美系外資較為保守，給予「持股續抱」評等。

國巨與奇力新於6月30日分別召開董事會，通過以股份為對價之股份轉換案，以1股奇力新普通股換發0.2002股國巨普通股，由國巨取得奇力新百分之百股份，新發行股份約當新公司股份8.8%，最終換股比例將依雙方股份轉換契約進行調整，以雙方前一個交易日 6月29日收盤股價換算，此次股份轉換溢價幅度約為10.01%；兩家公司預計於2021年9月7日召開股東臨時會討論該議案，並經相關主管機關核准及換股作業完成後，暫定2021年12月30日為股份轉換基準日，股份轉換完成後，奇力新將成為國巨百分之百持股之子公司，並於股份轉換基準日終止上市及撤銷公開發行。

陳泰銘表示，此次合併希望把奇力新產品納入國巨體系，讓國巨可以提供客戶所有被動元件：電阻、電容及電感一站式服務，符合全球客戶優化供應鏈策略，奇力新藉由國巨通路進入高階市場，且都是在歐美日高階汽車、醫療/工規及航太領域裡面，讓奇力新一年營收可以成長10%到15%，加上國巨是成長型的組織，在全世界42個國家有48座工廠跟銷售據點，可以提供公司成員各種發展機會，對兩家公司不管是客戶、股東及員工都是三贏的角色。

國巨宣布合併奇力新，多家外資報告正面看待此項合併案，其中一家美系外資最新報告指出，國巨在合併奇力新後，將使新國巨在所有被動元件(電容/電阻/電感)領域躋身前3/4名，進而看到更穩定的訂價趨勢，達成管理階層期待減少業務波動，維持國巨「建議買進」評等，目標價由795元上調至880元；另一家美系外資則認為，國巨與奇力新整合不僅意謂著業務有更高的穩定性，亦可更積極地接觸高端市場，提高國巨未來幾年獲利，重申「買進」評等及目標價775元。

不過亦有一家美系外資看法偏保守，給予「持股續抱」評等，目標價為540元。

受到台股開高收低影響，今天國巨與奇力新股價虎頭蛇尾，未能強勢收高。