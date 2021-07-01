三級警戒延長至7月12日，民眾防疫千萬不可鬆懈。高雄市政府為呼籲民眾週末盡量宅在家，減少外出，降低感染風險，特別推出高雄好家載四天限時優惠，指定店家自7月1日（四）上午10:00至7月4日（日） 晚上10:00，原1.5公里內訂購滿499元可免運，下調滿199元即可享1.5公里內免運優惠，高雄市民朋友可把握機會點起來！

一卡通公司表示，高雄好家載四天限時199免運活動時間：為7月1日(四)上午10點至7月4日(日)晚上10點，民眾只要打開LINE通訊軟體後，點選右下角的「錢包」，點選「LINE熱點」就可搜尋到「高雄好家載」專區，看到店名下方「餐點滿額199元」等活動字樣，立刻依照「找」、「訂」、「付」、「送」、「食」五步驟，選購後再利用LINE Pay或LINE Pay Money等進行付款，即可由小黃司機專送到府。

高雄福華大飯店HOVII Café加入「高雄好家載」， 輕鬆自在的價格享受五星飯店好味料理。（一卡通提供／黃慧雯台北傳真）

一卡通也表示，「高雄好家載」上路即將滿月，除了高雄在地美食餐飲，夜市特色小吃，另外還加入高雄地區傳統市場及農會推出的生鮮蔬果，另外也有知名的家樂福、全聯福利中心等賣場百貨用品，歡迎民眾宅在家可多利用。

一卡通公司表示，防疫期間民眾減少外出外食及採買，利用「高雄好家載」可達到防疫需求，又可透過互助協助業者開拓客源提振經濟，創造互利。也再次呼籲，希望民眾週末盡量宅在家，把握這次199元的免運優惠，保護他人也保護自己。一卡通也將持續協助餐飲業者、市場夜市攤商導入電子支付服務，並與線上點餐業者共同提供金流與資訊流的整合數位轉型方案。有興趣的店家可以洽一卡通公司官網線上客服留言或致電服專線07-7912000。