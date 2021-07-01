彰化防疫旅館惡火慘奪4命，引發各界關注防疫、防災孰輕孰重？對此，台中市觀旅局表示，台中30家居家檢疫替代所(防疫旅館)均是旅館轉型成立，依消防法規定，旅館為供公眾使用建築物，每半年應向消防主管機關消防安全申報，並遴用防火管理人，製定旅館消防防護計畫，報請消防機關核備。

觀旅局並指出，為保障居家檢疫替代所安全，觀旅局於替代所成立前邀集都發局、消防局至旅館現地勘查，勘查結果如不符建管、消防法規，則駁回申請。另為保障旅客住宿安全，自2019年起舉辦旅宿業防火管理人教育訓練，提昇旅宿業者消防專業知識及應變能力。

消防局表示，市府已電話聯繫並將函文所有居家檢疫替代所，疫情期間應落實防火管理措施，包括依消防法規定維護消防安全設備及落實防火管理制度，定期自主檢查及維護消防安全設備保持堪用狀態，如發現有故障等情事應立即修繕，以維建築物消防安全。

另居家檢疫替代所應保持場所內防火避難設施暢通，安全門（防火門）應保持關閉未上鎖狀態且周遭無影響啟閉障礙物，樓梯、走廊、通道勿堆積雜物，確保必要寬度以利避難逃生。