疫情間整理居家空間，電腦硬碟裡的資料也可趁機大清理，進港浪製作近期推出作品《垃圾時間》，以線上虛擬博物館形式，展出藝術家電腦裡想刪掉的檔案，其中包括和情人的回憶、特別的歌曲、學生時期的期末報告、不明的詭異笑聲音檔等，集結了人生各種滋味。

進港浪製作團長洪唯堯表示，垃圾本身是一件很個人隱私的事情，「翻開來會有很多祕密，丟掉一件物品、一個檔案時，內在會有不同的感受湧現，從我們和垃圾的關係，能理解自己，從別人想要丟棄的垃圾，也可更加認識他人。」

洪唯堯表示，整理電腦檔案，就像是整理房間，「有很多回憶湧現，還有很多食之無味、棄之可惜的東西，是很有趣的過程。」

參與《垃圾時間》的藝術家，最終從刪除的資料裡選出三個檔案呈現，內容包括一張圖片、一段音樂和一段文字，整合成一個檔案，變成每個人的獨家私房記事。

展出的空間很特別，是在網路頁面，預約申請登入網站後，就像是進到一座博物館，可自由地到每個區域翻找藝術家的展件，就像在實體博物館看展一樣，有不同的展間。

有趣的是，網頁介面的特殊設計，在虛擬展間碰到其他同樣前來看展的人，鏡頭會同步開啟，可以聊天和問候，既虛擬，卻又有實體的互動關係。《垃圾時間》展期至7月4日。