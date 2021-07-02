臨床實驗顯示 諾瓦瓦克斯（Novavax）新冠疫苗極具療效

美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）周五說，台灣已選擇透過世衛（WHO）主導的較低收入國家「疫苗全球取得機制」（COVAX），獲取該公司的新冠疫苗，而這將為島上免疫計畫額外增加亟需的疫苗。

據路透2日報導，台灣透過COVAX訂了476萬劑新冠疫苗，但至今只收到略超過60萬劑，並都是阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗。Novavax在透過電子郵件發出的聲明中說，它已達成協議，向COVAX供應新冠疫苗。

聲明中說，「台灣選擇透過COVAX，接受NVX-CoV2373疫苗」，但並未提供細節。衛福部長陳時中日前說，台灣已和Novavax總公司洽談，但也沒有提供數量或時間表等細節。台灣在出現連串新冠病例後，正致力加快疫苗接種計畫，但由於全球供應短缺，至今2350萬人口中，大約只有8%民眾至少接種了2劑疫苗方案中的1劑。

Novavax上個月說，美國的大規模臨床實驗證明，即使面對各式令人關切的新冠病毒變種，它的疫苗效力仍超過90%。