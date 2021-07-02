豐田汽車在美國的單季銷量首次超越通用汽車，可望成為美國最暢銷的汽車製造商。

豐田周四公布第二季（4～6月）在美國的汽車銷量為688,813輛，優於美國最大汽車製造商通用同一期間在美國的銷量688,236輛。豐田的銷售成績超出分析師預期，而通用汽車則略低於預期。

全球晶片短缺重創汽車生產導致這次的洗牌。日本汽車製造商，尤其是豐田，應對這場危機的表現顯然優於其美國競爭對手。

Cox Automotive資深經濟學家Charlie Chesbrough表示，我們發現他們的庫存非常低，但他們的銷售卻保持得相當好。我們對豐田的實力真的很驚訝，相對於某些競爭對手，豐田有個不錯的一季。

可能半途殺出讓豐田無法成為美國最暢銷汽車製造商的程咬金是福特汽車，如果該美國第二大汽車製造商周五上午公布的銷量超出分析師預期的645,000輛。不過，福特此前曾表示，受到晶片短缺影響，第二季汽車產量恐將腰斬。

通用周四公布第二季在美國的汽車銷量為688,236輛，較去年同期成長39.7%，但當時美國實施居家防措施，而汽車經銷商也被迫暫時關閉。分析師預估通用第二季銷售額將增長約40%～43%。

豐田汽車北美公司公布第二季在美國的銷量為688,813輛，年增 73%。

其他汽車製造商在美國的銷售成績普遍低於分析師預期。現代汽車公布第二季在美國的銷量為240,005輛，較2020年同期成長69%，但不如分析師預估的年增74%。

Stellantis第二季在美國的銷量為485,312輛，年增32.2%。保時捷第二季在美國的銷量為18,958輛，年增55.5%。日產第二季銷量為298,148輛，年增68.1%。