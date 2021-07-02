英利-KY(2239)去年第4季新能源車相關零組件出貨占比約4％，法人估計今年全年可望提升到12％；而公司上半年尤其第2季受晶片缺貨影響，營運成長動能不強，估計下半年晶片緩解影響減輕，營運將逐步回升，下半年可優於上半年。

英利-KY今年前5月營收80.46億元，年增14.17％，4、5月營收僅個位數年成長率，主要晶片缺貨第2季相當嚴峻，供應不足導致營收成長幅度有限。而大陸5月乘用車銷售量約164萬台、年減1.1％，大致符合預估6月銷售量尚難以出現明顯成長，主要持續受到晶片影響。

第3季進入傳統銷售旺季，晶片短缺緩解幅度將影響車廠及汽車零件出貨表現。法人認為，英利-KY下半年將會呈現逐步改善，但仍會有部分影響，尤其一汽大眾車系影響較大，導致一汽大眾拉貨動能較為疲弱，而英利-KY在北京奔馳市占率持續增加，北京奔馳對較無晶片影響，對英利-KY是正面訊息。

該公司近幾年在新能源汽車的訂單陸續有所斬獲，這幾年陸續取得沃爾沃、一汽大眾電池殼體及北京奔馳電動車相關訂單。由於英利-KY積極發展鋁合金車架、複合材底護板，將能受惠電動車輕量化的趨勢，2021年新能源車電池上蓋產品將貢獻整年度下，預估出貨佔比目標將提升至12％。

2022年北京奔馳新的零件訂單導入，另外，沃爾沃其他零組件品項也將在明年第2季出貨，都將挹注2022年營運。