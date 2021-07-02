南投縣同鄉會理事長陳奕宏及副理事長李玉秀，2日捐贈醫療口罩1萬片及防護面罩6百個，給台中市警察局，感念警察維護治安及協助防疫勤務辛勞，由警察局長楊源明代表受贈。

捐贈儀式在台中巿政府警察局A棟行政大樓舉行，副市長陳子敬到會場觀禮，局長楊源明代表受贈醫療口罩1萬片及防護面罩6百個，同時頒發感謝狀予臺中市南投縣同鄉會。

南投縣同鄉會理事長陳奕宏說，自己身為警眷，感念警察維護治安及協助防疫勤務辛勞，因此捐贈醫療口罩及防護面罩提供本局外勤員警防疫使用，讓員警有更完善的防護裝備。

國內新冠疫情嚴峻，全國三級警戒再延長至7月12日，傳出Delta變異病毒入侵，楊源明提醒民眾，落實防疫，停止室內5人以上、室外10人以上之群聚活動，避免出入擁擠或高感染傳播風險場域，外出時全程佩戴口罩。

副市長陳子敬表示，疫情期間警察經常面臨健康風險及工作壓力，希望社會大眾能多給予鼓勵與尊重，市民的支持配合，將是防疫工作的無形的助力。