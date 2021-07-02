在經過兩天的會談後，大多數正在就全球跨境稅賦改革進行協商的國家都已表態支持對跨國企業課稅，以及全球最低企業稅率至少為15%的新規定。

經濟合作暨發展組織（OECD）表示，全球最低企業所得稅率至少為15%，每年可為全球帶來約1500億美元的額外稅收。該組織表示，總計占全球GDP九成以上的130個國家，在會談中表態願支持這項協議。

OECD並表示，新規定預計向大型跨國公司超過1000億美元的獲利課稅，而對這些跨國企業課稅的權利，將轉移給他們賺取這些獲利的國家。

美國總統拜登發布聲明表示，隨著全球最低稅率上路，跨國企業將無法再讓各國競相壓低稅率。他們再也無法藉由把在美國或任何其他國家賺取的獲利藏在低稅負的地方，來逃避他們應繳納的公平稅負。

一名知情人士表示，在經過艱難的談判才把北京拉進來。一位美國政府官員表示，這項協議中沒有專為中國提供的豁免或例外。

此前七大工業國集團（G7）的已開發經濟體已在6月達成協議，同意課徵至少為15%的全球最低公司稅率。下周這項協議將在威尼斯舉行的G20會議上提出，以獲得世界主要經濟體的政治支持。

支持該協議的國家發布共同聲明指出，將在10月之前就相關的技術細節達成協議，以俾新規定能在2023年之前實施。

未簽署協議的九個國家分別是低稅率的歐盟成員國愛爾蘭、愛沙尼亞和匈牙利，以及秘魯、巴貝多、聖文森、斯里蘭卡、尼日和肯亞。這些未接受該協議的國家可能遭到孤立，因為不僅所有主要經濟體都已簽署協議，連百慕達、開曼群島和英屬維京群島等許多知名避稅天堂也已簽署加入。