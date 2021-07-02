女星隋棠2015年和先生Tony結婚後，先後生下大兒子Max、女兒Lucy和小兒子Olie，她也樂於分享私下家庭生活和親子互動狀況，看起來就是一個幸福人妻；最近隋棠曬出Tony和小朋友們的居家運動片，才2歲的Olie有樣學樣跟著健身，可愛又認真的動作萌翻眾人。

隋棠平時會透過社群平台分享個人動態，今（2）日她在臉書發文，聊到居家防疫生活已持續一個多月，沒想到小孩的運動等級也能大升級；文中附上一段影片，畫面中是她的先生Tony和小孩們在大螢幕前，跟著健身影片做運動。

才2歲的Olie有樣學樣跟著健身，可愛又認真的動作萌翻眾人。(圖/ 摘自隋棠臉書)

影片一開始隋棠的小孩們只是跟著爸爸簡單擺手，她說這算是「幼幼版」，但幾秒過後畫風大變，畫面剩下Tony和小兒子Olie，跟著電視螢幕上的健身教練做動作；才2歲半的Olie身材迷你又可愛，但在爸爸旁邊動作也不馬虎，雙手撐地加上雙腳小跑步或是開合跳，都難不倒他，讓隋棠看了都被迷倒，笑說「進階成人組」。

粉絲幾乎被Olie可愛又認真的樣子萌暈，「奧里寶寶小屁屁好搶戲」、「真是太好的放電方式，趕快找影片給我兒子做」、「真的很棒，小朋友的學習力都好強」、「我融化了啦，怎麼那麼可愛」、「小朋友喜歡就好，覺得好玩就不會再去排斥學習」、「實在太可愛，看著看著就忍不住嘴角上揚」。