韓勝宇將舉辦視訊通話見面會。（RICHINING提供）

韓國男團「VICTON」成員韓勝宇即將在26日高唱從軍歌，上月底推出個人迷你二輯《Fade》，他列出最想念美食清單，強調「總之就是想去台灣」，還透過《我愛偶像》錄製「超磁性嗓音晚安鈴聲」獻給台灣粉絲，而入伍前最後一場視訊通話見面會也勢在必行，預售活動將於今（2日）晚截止。

《Fade》是他暌違10個月的新作品，不但可以看到他的成長，製作過程「每個瞬間都是新的體驗」，而隊友韓勢也會與他討論音樂，還透露這應該會是他個人印象最深的一張作品，韓勝宇說：「主打歌〈See you again〉想要傳達的是讓大家在回憶的同時也期待再相見，因為歌詞非常的直白，請大家在聽的時候可以注意他呼吸或者是換氣的氣音，最滿意的歌詞就是『一定要再相見』，字句中充滿著不捨之情。」

上一張迷你專輯《Fame》的腹肌及好身材得到粉絲大力讚賞，問到平時的維持方法，他老實地說：「最近沒能好好健身」，表示最近都沒有積極健身，之前都是「臨時抱佛腳」，必要時才會惡補，問到如果來台的話想做些什麼，至於想吃的美食，韓勝宇列出「大腸麵線」、「雞排」、「鳳梨酥」，強調「總之就是想去台灣，輕鬆自在地度過」。

「HAN SEUNG WOO 2nd Mini Album [Fade]視訊通話簽售會」預計7日晚間8點舉行，參加預售活動就有機會能抽中面對面機會，共計有「30名視訊簽售」、「20名親筆簽名專輯」、「5名親筆簽名拍立得」，以及買就送「台灣限定小卡」和「台灣限定手繪明信片」，更多詳情請洽主辦單位RICHINING官方臉書專頁。