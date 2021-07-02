石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯為首的產油國聯盟OPEC＋周五再次開會，試圖取得今年下半年增產規模共識。沙烏地阿拉伯與俄羅斯支持自8月起到年底逐月增產、年底時日產量增產200萬桶，但此提議遭阿拉伯聯合大公國反對，後者堅持增加自己國家生產配額。

為了因應疫情爆發導致石油需求降低，OPEC+去年同意自2020年5月起每日減產近1000萬桶石油 ，並計畫於2022年4月逐步結束減產。目前實施的減產規模約每日580萬桶。

沙烏地阿拉伯與俄羅斯兩大產油國周四達成初步協議，日產量到今年底時將增產200萬桶並將減產協議延長至2022年底，但在阿拉伯聯合大公國反對下協商未果，因此周五繼續開會討論。

消息人士指出，阿拉伯聯合大公國並不反對增產大原則，但希望自己國家的產量應該更大。該國希望提高每日石油生產配額，從如今的316.8萬桶提高至384萬桶。