台南市傳出一名長者接種莫德納疫苗死亡案例。山上區一名85歲王姓阿嬤身體虛弱且長期臥床，昨天下午在山上國小活動中心接種莫德納疫苗，打完疫苗後，昨晚6點發燒，家屬今早發現阿嬤已經沒有呼吸心跳，趕緊通報衛生所，並向上呈報為疫苗不良反應。

據了解，這名85歲王姓阿嬤平常因身體虛弱，幾乎都待在家，昨天施打莫德納疫苗，不料今天就過世，家屬第一時間通報。死因是否與疫苗有關，仍待進一步釐清，衛生局也已通報中央流行疫情指揮中心。

目前尚無其他縣市傳出莫德納疫苗接種後死亡案例，台南市這一例很可能為國內首例。