立委林昶佐2日遭萬華環南市場會長跟攤商洗臉後，網路討論負面聲量瞬間水漲船高，也意外使創立不到一個月的「罷免林昶佐」臉書社團的按讚與追蹤術跟著衝高，臉書粉絲團2日PO出慶賀文，慶處粉絲破5千人，而直到3日晚間，粉絲人數仍持續爆衝，已累計逾7千人按讚，逾7千7百人追蹤。粉絲團此次更喊出「清林撤昶」，5千人只是開始，盼更多人共同響應。

罷免林昶佐 臉書粉專。

據「罷免林昶佐」臉書粉絲團資訊顯示，該粉絲團自6月12日創立，至7月3日不到一個月時間，已累積逾7千人，成長相當迅速，民眾黨發言人楊寶楨2日臉書發文強調，顯然與林昶佐之前護航衛福部次長石崇良的「萬華破口說」，及先前國民黨提案「立院調查3+11」林昶佐卻配合民進黨立院黨團投「反對票」有關。

楊寶楨也說，「萬華人這一個半月來，受盡了被汙名化的委屈；自己選區的民意代表都不幫忙發聲、爭取權益，還被口口聲聲喊著『同島一命』的執政黨不公平對待」。

值得注意的是，「QuickseeK快析輿情資料庫」昨（2日）在臉書表示，林勝東嗆聲林昶佐的舉動一出，網路聲量迅速衝破四萬筆，討論聲量比起6月18日立院提案「公開3+11紀錄」等8項提案遭到封殺當日（10669筆）聲量還高。